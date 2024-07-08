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Şırnak'ta trafik kazalarında 19 kişi öldü

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ta ilk 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 565 kişi yaralandı.

Şırnak'ta, ilk 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin öldüğü, 565 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün 2024 yılının ilk 6 ay verilerinde; toplam kaza 648, kaza sonucu vefat edenler 19, yaralı sayısı 565, maddi hasarlı trafik kazası 281, kontrol edilen araç sayısı 271 bin 330, ceza uygulanan şahıs 3 bin 848, ceza uygulanan araç 28 bin 36, ceza miktarı 53 milyon 679 bin 329 ve men edilen araç sayısının 327 olduğu paylaşıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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