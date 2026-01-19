Haberler

Denetim arttı, kazalar bitmedi: Şırnak'ta trafik tablosu korkuttu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında kent genelinde trafik kazalarında yüzde 7,7 artış yaşandı. Ölümlü kazalarda da kayda değer bir artış gözlemlendi.

Şırnak genelinde geçen yılki veriler, denetimlerin artmasına rağmen trafik kazalarının ciddiyetini koruduğunu ortaya koydu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 2025 yılında toplam bin 483 trafik kazası meydana geldi. Bir önceki yıla göre kazalarda yüzde 7,7 artış yaşanırken, ölümlü trafik kazası sayısı 9'a yükseldi. Kazalarda 12 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bu rakamda yüzde 50 oranında artış dikkat çekti. Yaralanmalı trafik kazası sayısı 781 oldu. Bu kazalarda bin 165 kişi yaralandı. Maddi hasarlı kaza sayısı ise 693 olarak kayıtlara geçti. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde 528 bin 40 araç kontrol edilirken, 12 bin 122 sürücüye ceza uygulandı. Kesilen toplam ceza miktarı 251 milyon 979 bin 354 lira oldu. Ayrıca 255 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 2025 yılı içerisinde toplam 249 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 200'ü yaralanmalı, 48'i maddi hasarlı, 1'i ise ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Jandarma bölgesinde kazalar sonrası 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yıl boyunca 473 bin 80 denetim gerçekleştirilirken, 17 bin 149 idari yaptırım uygulandı. Uygulanan cezaların toplam tutarı ise 74 milyon 316 bin 663 lira olarak açıklandı. Yetkililer, özellikle hız, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanımının kazaların başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Şırnak genelinde denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı. - ŞIRNAK

