Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 09 - 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 29,33 gram metamfetamin, 2,39 gram eroin, 1,72 gram esrar, 2 adet bong düzeneği, 8 bin 338 paket kaçak sigara, 50 adet puro, 22 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun konsolu, 539 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 42'si kaçakçılık, 16'sı asayiş ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Haberler

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