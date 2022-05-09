Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 35 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 53,24 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 10 adet extacy, 3 adet sentetik ecza maddesi, 2 bin 959 paket kaçak sigara, bin 240 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda, 28'i kaçakçılık, 5'i asayiş ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Haberler

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