Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılıkla Mücadele: 31 Şüpheli İşlemde
Şırnak'ta yapılan operasyonlarda terör ve kaçakçılık faaliyetlerine karışan 31 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucular ve kaçak ürünler ele geçirildi.
Şırnak'ta terör, kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında emniyet ekipleri tarafından 31 şüpheliye işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 10 kilo 267 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 1 adet bong, 2 bin 816 paket kaçak sigara, 4 kilogram nargile tütünü, 130 adet elektronik sigara tütünü, 320 adet cep telefonu, 244 şişe kaçak alkol, 2 kilo 400 gram kaçak çay, 422 adet emtia, 101 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 4 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs, FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 1 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK