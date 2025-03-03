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Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonlarında 42 Gözaltı

Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonlarında 42 Gözaltı
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Şırnak'ta son bir haftada yapılan terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli kaçak ürünler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şırnak'ta son 1 haftada terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son 1 haftada yapılan operasyonlarda; 2,37 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 760 paket kaçak sigara, 855 paket elektronik sigara tütünü, 190 adet cep telefonu, 12 kilo çay, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 16 bin 371 adet emtia, 822 adet elektronik sigara ele geçirildi.

6 şüpheli terör operasyonlarında, 5 şüpheli narkotik operasyonlarında, 31 şüpheli ise asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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