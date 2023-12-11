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Şırnak'ta terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilerek işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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