Şırnak'ta terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 2 şüpheli ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. - ŞIRNAK