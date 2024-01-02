Şırnak'ta terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ifadesi alındıktan sonra, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilerek işlemlerinin devam ettiği, 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK