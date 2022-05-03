Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri, terörle mücadele çerçevesinde 25 Nisan - 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 1 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title