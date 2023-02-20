Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehir merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 2 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK