Şırnak'ta terör operasyonu: 58 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 58 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 58 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonda toplam 58 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 19 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edilirken, 20 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK