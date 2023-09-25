Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlan şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK