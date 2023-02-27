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Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 - 26 Şubat tarihlerinde şehir merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ilgili il ve birime teslim edildi. 1 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK 3. Sayfa Haberler

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