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Şırnak'ta terör operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 06 - 12 Haziran 2022 tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Bir üst mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli de serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şırnak PKK 3. Sayfa Haberler

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