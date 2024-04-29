Şırnak'ta terör operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 7 şüpheli ifadelerinin akabinde serbest bırakılırken 16 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK