Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 23 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 23 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 09 - 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 1 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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