Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 5'i adli kontrol şartı olmak üzere toplamda 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli, ilgili il birimine teslim edildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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