Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9'u adli kontrol şartıyla, 18 şüpheli serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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