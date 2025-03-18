Şırnak'ta Terör, Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 41 Gözaltı

Şırnak'ta son bir haftada terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş ve narkotik ekiplerince kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son bir haftada yapılan operasyonlarda, 117 gram eroin maddesi, 0,85 gram metamfetamin maddesi, 14 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi, 6 adet bong, 5 bin 555 paket kaçak sigara, 62 kilo nargile tütünü, 60 kilo tütün, 11 bin 950 adet puro, 6 bin 889 paket elektronik sigara, bin 502 adet cep telefonu, 7 kilo çay, 85 litre kaçak mazot, 12 bin 691 adet emtia, 268 adet elektronik sigara ele geçirildi.

1 şüpheli terör operasyonlarında, 15 şüpheli narkotik operasyonlarında, 25 şüpheli ise asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK