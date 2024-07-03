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Şırnak'ta Tanker Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker şoförü hayatını kaybetti. Tanker, önünde seyir halinde olan bir tıra arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tankerin tıra arkadan çarpması sonucu tanker şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece 23.00 suların Cizre-Nusaybin karayolu Köyceğiz karakolu mevkisinde Mehmet Ateş yönetimindeki 06 DOT 69 plakalı tanker, önünde seyir halinde olan 21 ABY 953 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şoför Mehmet Ateş'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ateş'in cenazesi ambulans ile Cizre devlet hastanesine kaldırılırken karayolu ekipleri tarafından karayoluna dökülen yağ ve yakıt kumlama yapılarak temizlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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