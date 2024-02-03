Şırnak'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen kazada, tanker ile hafif ticari araç çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde tanker ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu üzerinde seyir halinde olan plakası öğrenilmeyen tanker ile Yusuf Vural (45) yönetimindeki Citroen marka 27 YJ 280 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Vural, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK