Şırnak'ta Sumud Filosuna Destek Gösterileri

Sumud filosuna yapılan saldırılar sonrası Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşlar sokaklara inerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet meydanında toplanan Şırnaklılar, uluslararası sularda siyonistlerin saldırısına uğrayan Sumud filosuna destek vermek ve siyonistleri lanetlemek için basın açıklaması düzenledi.

Şehri Nuh platformu adına açıklamayı Abdullah Çatı okudu. Saldırıyı lanetlediklerini belirten Çatı, "Bugün insanlığın vicdanı bir kez daha kanamıştır! Uluslararası sularda, hiçbir meşruiyeti olmayan, tüm hukuk ve insanlık değerlerini hiçe sayan, korsan bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Sumud Filosu, mazlum Filistin halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmışken alçakça hedef alınmıştır. Bu saldırı, sadece bir yardım filosuna değil, insanlığın ortak onuruna, adalete ve vicdana yapılmıştır. Bizler Şırnak Şehri Nuh Platformu olarak, bu kirli saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. İşgalci zihniyeti ve onun yerli-yabancı tüm işbirlikçilerini mahküm ediyoruz! İnsanlık suçu işleyen bu vahşetin karşısında dimdik duracağımızı ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Susmak ihanettir, sessizlik zalime destek olmaktır"

Saldırının uluslararası hukukun iflas ettiğinin en somut göstergesidir diyen Çatı, "Biliyoruz ki, bu saldırı yalnızca Filistin halkını değil, ümmetin tamamını, insanlığın vicdanını hedef almıştır. Bugün Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da dökülen kan, aslında bütün insanlığa akıtılan kandır. Bu nedenle diyoruz ki: Susmak ihanettir, sessizlik zalime destek olmaktır.

Buradan uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz: Bu saldırı, uluslararası hukukun iflas ettiğinin en somut göstergesidir. İnsan hakları ve adalet nutukları atan devletler, bu hukuksuzluğa karşı tavır almak zorundadır. Sivil ve insani bir filoya yapılan bu barbarlık, açıkça savaş suçudur. Bugün Şırnak'ta meydanlarda yükselen ses, sadece bu kentin değil, tüm ümmetin, tüm mazlumların sesidir. Bizim sesimiz, Gazze'de bombalanan evlerin, yıkılan hastanelerin, yetim kalan çocukların sesidir. Biz buradayız, susmuyoruz, boyun eğmiyoruz" diye konuştu.

"Bu çağrı sadece bir dayanışma değil, aynı zamanda bir izzet çağrısıdır"

Şırnak Cumhuriyet Meydanı'ndan tüm dünyaya haykırdıklarını söyleyen Abdullah Çatı, "Kahrolsun işgalci Siyonizm, Kahrolsun zulüm düzeni, Yaşasın direniş, yaşasın özgür Filistin, Bugün buradan güçlü bir şekilde haykırıyoruz: "Filistin özgür olana dek, Kudüs bağımsız olana dek, zalimler hesap verene dek meydanlardayız. Aziz kardeşlerimiz, bu çağrı sadece bir dayanışma değil, aynı zamanda bir izzet çağrısıdır. Adalet için, insanlık için, ümmetin onuru için buradayız. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, bizim haykırışımız zalimlerin korkusudur. Zulüm ile abad olanın sonu berbat olacaktır. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Filistin'in yarını özgür, Kudüs'ün geleceği aydınlık olacaktır. Şırnak halkı olarak, kardeşlerimizle omuz omuza, Sumud'un yanında, Filistin'in davasının yanındayız. Tekrar haykırıyoruz: Yaşasın Özgür Filistin. Kahrolsun İşgal ve Zulüm. Kudüs bizimdir, ümmetindir, insanlığındır" dedi. - ŞIRNAK