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Son dakika haber: Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan H.B.'ye (44) dün gece 23.30 sıralarında evinden ayrılıp aracına bindiği esnada tabancayla ateş edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma çerçevesinde Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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