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Şırnak'ta Silah Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi, silahla oynarken yanındaki arkadaşını kazara vurdu. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta 1 kişi silahla oynarken yanındaki arkadaşını karın boşluğundan vurdu. Vurulan 22 yaşındaki U.U. hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Silopi ilçesi Cevizliköyü Sıcakpınar bölgesi Ballıkaya mevkisinde odun kesen 22 yaşındaki U.U. isimi genç, A.T. isimli arkadaşının elindeki silahla kazara vuruldu. Olay, saat 10.30 sıralarında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cevizliköyü Sıcakpınar bölgesi Ballıkaya mevkiinde meydana geldi. Odun toplamak için bölgede bulunan grubun içerisindeki A.T. Kaleşnikof marka silah ile doldur boşalt yapmak isterken silah ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu 22 yaşındaki U.U. karın bölgesinden yaralandı. Olay bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı U.U. ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisi devam ederken olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Hastane Yaralanma 3.Sayfa Güncel Haberler

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