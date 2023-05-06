Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunarak, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan attıkları, güvenlik güçlerine ve araçlarına taşlı saldırıda bulundukları tespit edilen 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek BTÖ mensubu posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, havai fişek, örgütsel paçavralar ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.