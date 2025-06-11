Şırnak'ta Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

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Şırnak-Cizre karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır, Dündür Page Tüneli yakınlarında yaklaşık 30 metrelik yamaçtan şarampole devrildi. Devrilen tırın kabin ve dorsesi ayrılırken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Şırnak-Cizre karayolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şehit Güvenlik Korucusu Dündür Page Tüneli yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik yamaçtan aşağı şarampole devrildi. Devrilen tırın kabin ve dorsesi birbirinden ayrılırken, kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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