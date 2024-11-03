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Şırnak'ta PTT Hırsızlık Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şırnak'ta PTT Hırsızlık Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde gerçekleştirilen hırsızlık tatbikatında, senaryo gereği bir emniyet personeli kar maskesi ile silahlı olarak bankaya girdi. Hırsız, bir çalışanı rehin aldı. Emniyet ekipleri hızlı müdahale ile tatbikatı başarıyla tamamladı.

Şırnak'ta PTT Başmüdürlüğü'nde gerçekleşen hırsızlık tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde gerçekleştirilen hırsızlık tatbikatında, senaryo gereği, bir emniyet personeli kar maskesi ile elinde silahla banka birimine girdi. Bir PTT personelini rehin alan soyguncu, kasada bulunan tüm paraları çantaya konulmasını istedi. Çalışanlar hırsızı oyalayıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Operasyon içinde keskin nişancının aralarında bulunduğu 60 kişilik ekip ile 3 dakika içerisinde olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, Uludere Caddesini trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polis ile hırsız arasında pazarlıklar yapılırken, özel harekat timleri de binanın arka tarafından banka birimine sızma operasyonu gerçekleştirdi. Hırsız, uzun süren görüşmelerin sonunda rehin aldığı memuru bırakarak teslim oldu.

Tatbikat başarıyla tamamlandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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