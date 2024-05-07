Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı ve 3'ü ilgili birime teslim edildi.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı, 3'ü ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK