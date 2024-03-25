Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon: 1 tutuklama

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı. 28'i ifadelerinin ardından, 2'si adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 1'inin işlemleri devam ederken, 1'i de ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK