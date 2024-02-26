Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine operasyon: 13 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1'i ilgili birime teslim edildi, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK