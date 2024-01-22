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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor.

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2'si ifadesi alındıktan sonra, 8 şüphelide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak PKK Tutuklama Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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