Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2'si ifadesi alındıktan sonra, 8 şüphelide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK