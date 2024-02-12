Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK