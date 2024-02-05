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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarda PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar terörle mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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