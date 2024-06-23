Şırnak'ta park edilen otomobilin altında kalan sürücü yaralandı
Şırnak'ın merkezinde park edilen bir otomobilin altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ta bir otomobil sürücüsü, park ettiği aracının altında kalarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Şehri Nuh Mahallesi'nde 02 EH 006 plakalı otomobilini park eden sürücü, yürüdüğü sırada aracının aniden hareket ederek üstüne gelmesiyle altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin altından çıkartıldı. Yaralı sürücü ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ŞIRNAK