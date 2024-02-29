Şırnak'ta Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, Cizre Caddesi'nde bir otomobil takla attı ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şırnak'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cizre Caddesi'nde Remziye Y. idaresindeki 48 AIV 833 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan Remziye Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK