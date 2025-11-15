Şırnak'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Şırnak-Cizre karayolunda yağış sonrası kayganlaşan zeminde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şırnak-Cizre karayolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası kayganlaşan zeminde 27 Z 1986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa