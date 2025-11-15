Şırnak'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Şırnak-Cizre karayolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası kayganlaşan zeminde 27 Z 1986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK