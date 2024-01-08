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Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil kazası: 3 yaralı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde E.M. idaresindeki 73 AAJ 880 plakalı otomobil, bariyerlerle çarptı. Sürücüyle birlikte yaralanan Y.A. ve V.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Korucusu Şırnak Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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