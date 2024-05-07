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Şırnak'ta ot toplamaya çıkan şahıs kayboldu

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Şırnak'ın Güneyçam köyünde ot toplamak için yaylaya çıkan İsmail Bilir'den haber alınamıyor. AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Şırnak'ta ot toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan şahsı bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Güneyçam köyünde sabah saatlerinde ot toplamak için Behra Hinci Yaylası'na çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İsmail Bilir'in ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve güvenlik korucuları arama çalışmalarına başladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Şırnak AFAD Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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