Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 4 güzergahta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu. Vatandaşlardan hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.

Şırnak'ta 4 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ta trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurulum çalışmalarının tamamlandığı, bu kapsamda Şırnak-Cizre ve bağlantı yollarında "Ortalama Hız Tespit Sistemi" kurulumu yapıldığı belirtildi.

25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belirtilen yollarda, belirlenen hız limitlerine riayet edilmesinin gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ceza-i işleme maruz kalmamaları için bu konuya hassasiyet göstermelerinin önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, sistemin uygulanacağı yollarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Mardin Nusaybin- Şırnak Cizre etabı (Cizre Yolu PTS-Memuzin Bulvarı PTS), Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabı (Memuzin Bulvarı PTS-Cizre Yolu PTS), Mardin Nusaybin-Şırnak Cizre etabı (Cizre Yolu PTS-Cizre İpekyolu PTS), Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabı (Cizre İpekyolu PTS-Cizre Yolu PTS). Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Belirtilen yollarda vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet ederek araçlarını dikkatli kullanmalarını rica ediyor, herkese kazasız yolculuklar diliyoruz" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Şırnak Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

Bakmadan Geçme

ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor ? ÖTV indirimi fiyatları ne kadar düşürecek? Cem Özkök kimdir? Cem Özkök kaç yaşında, nereli? Basel- Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı! Havalimanında ne oldu? Bomba ihbarı gerçek mi? Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? ROCKY RABBIT GÜNLÜK ŞİFRE || Rock Rabbit nedir? 26 Temmuz 2024 Rocky Rabbit kombo kartları Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı? SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL || Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak?
Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title