Şırnak'ta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kuruldu

Şırnak'ta 4 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ta trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurulum çalışmalarının tamamlandığı, bu kapsamda Şırnak-Cizre ve bağlantı yollarında "Ortalama Hız Tespit Sistemi" kurulumu yapıldığı belirtildi.

25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belirtilen yollarda, belirlenen hız limitlerine riayet edilmesinin gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ceza-i işleme maruz kalmamaları için bu konuya hassasiyet göstermelerinin önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, sistemin uygulanacağı yollarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Mardin Nusaybin- Şırnak Cizre etabı (Cizre Yolu PTS-Memuzin Bulvarı PTS), Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabı (Memuzin Bulvarı PTS-Cizre Yolu PTS), Mardin Nusaybin-Şırnak Cizre etabı (Cizre Yolu PTS-Cizre İpekyolu PTS), Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabı (Cizre İpekyolu PTS-Cizre Yolu PTS). Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Belirtilen yollarda vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet ederek araçlarını dikkatli kullanmalarını rica ediyor, herkese kazasız yolculuklar diliyoruz" denildi. - ŞIRNAK