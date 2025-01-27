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Şırnak'ta Operasyonlar: 20 Şüpheli Gözaltına, 3'ü Tutuklandı

Şırnak'ta Operasyonlar: 20 Şüpheli Gözaltına, 3'ü Tutuklandı
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Şırnak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 20 kilogram metamfetamin, 33 gram esrar ve 4 bin 392 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısında son bir haftada yapılan operasyonlarda, 20 kilogram metamfetamin maddesi, 33 gram esrar maddesi, 1 adet bong, 4 bin 392 paket kaçak sigara, 76 adet cep telefonu, 19 bin 496 adet emtia, 355 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda göz altına alınan 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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