Şırnak'ta Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan istihbari çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince internet üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanmasının engellenmesine yönelik Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli mercilerce işlem başlatıldı.

Ayrıca hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, suç ve suçlulara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. - ŞIRNAK