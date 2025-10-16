Haberler

Şırnak'ta Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı. Siber suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla ilişkilendirilen çeşitli şüpheliler tutuklandı. Yetkililer, suçla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan istihbari çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince internet üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanmasının engellenmesine yönelik Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli mercilerce işlem başlatıldı.

Ayrıca hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, suç ve suçlulara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.