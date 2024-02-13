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Şırnak'ta Ocak Ayında 132 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Şırnak'ta ocak ayı içinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplamda 132 trafik kazası meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2024 Ocak ayı kara yolu trafik kaza istatistiklerini paylaştı. Paylaşımda, ölümlü, yaralanmalı 63, maddi hasarlı 69 olmak üzere toplamda 132 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise hayatını kaybeden olmazken, 101 kişi yaralandı.

Şırnak'ta ocak ayı içinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplamda 132 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2024 Ocak ayı kara yolu trafik kaza istatistiklerini paylaştı. Paylaşımda, ölümlü, yaralanmalı 63, maddi hasarlı 69 olmak üzere toplamda 132 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise hayatını kaybeden olmazken, 101 kişi yaralandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Şırnak Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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