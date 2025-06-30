Şırnak'ta Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonları: 66 Gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 66 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda uyuşturucu maddeler, sigara, cep telefonları ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde bir haftada yapılan operasyonlar sonucunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
23-29 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 29 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 0,12 gram eroin maddesi, 3 adet bong, 4 bin 310 paket sigara, 0.160 gram tütün, 65 adet puro, 467 paket elektronik sigara tütünü, 24 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 1 adet şarjör, 4.585 adet emtia, 43 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 66 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK