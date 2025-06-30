Şırnak'ta Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonları: 66 Gözaltı

Şırnak'ta Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonları: 66 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 66 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda uyuşturucu maddeler, sigara, cep telefonları ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde bir haftada yapılan operasyonlar sonucunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

23-29 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 29 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 0,12 gram eroin maddesi, 3 adet bong, 4 bin 310 paket sigara, 0.160 gram tütün, 65 adet puro, 467 paket elektronik sigara tütünü, 24 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 1 adet şarjör, 4.585 adet emtia, 43 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 66 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.