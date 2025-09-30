Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonunda 42 Gözaltı, 2 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada il merkezi ile 6 ilçede tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda; 22 kilo 737 gram esrar, 199 gram skunk, 9,29 gram metamfetamin, 0,43 gram eroin, gümrük kaçağı 135 bin 600 paket sigara, 3 bin 430 puro, 110 cep telefonu, sahte evrak, 60 kol saati ve 134 muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 40'ı hakkında adli işlem yapılırken, 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK