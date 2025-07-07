Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 36 Şüpheli İşlemde

Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 36 Şüpheli İşlemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonlar sonucunda 36 şüpheli hakkında işlem yaparken, 3 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin, kaçak sigara ve tarihi eserler yer aldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde bir haftada yapılan operasyonlar sonucunda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

30 Haziran-06 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 5 kilo 600 gram metamfetamin, 1 adet bong, 2 bin 390 paket sigara, 50 adet elektronik sigara, 3 adet cep telefonu, 12 adet emtia, 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü, bir eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi

Ali Koç transferi bitirdi! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.