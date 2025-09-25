Haberler

Şırnak'ta Narkotik Operasyonunda 1,5 Milyar Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hasas burunlu narkotik köpekleriyle düzenledikleri operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde hassas burunlu narkotik köpekleri "Sayaç" ve "Vada" narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
