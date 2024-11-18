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Şırnak'ta Narkotik Operasyonu: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı, 2 Kişi Tutuklandı

Şırnak'ta Narkotik Operasyonu: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı, 2 Kişi Tutuklandı
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Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak ve Habur Sınır Kapısında hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 597 gram esrar malzemesi, 7 gram metamfetamin, 7 adet bong, 1 adet sentetik ecza malzemesi, 4 bin 665 paket sigara, 511 adet puro, 290 daet elektronik sigara tütünü, 186 emtia, 140 kilo çay, 106 adet elektronik sigara, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüphelinden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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