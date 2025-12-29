Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 22-28 Aralık tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 69,61 gram bonzai, 8,28 gram esrar, 0,71 gram eroin, 0,59 gram metamfetamin, 67 bin 280 adet kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 23 bin 720 adet kaçak elektronik sigara kartuşu, 18 adet cep telefonu, 130 kutu kaçak alkol, 860 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 1 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin olduğu bildirildi. - ŞIRNAK