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Şırnak'ta meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu

Şırnak'ta meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralı şekilde hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Şırnak 3. Sayfa Haberler

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